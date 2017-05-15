Югорские байкеры за десять дней нарушили ПДД больше 160 раз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 17:20

12 человек управляли мототранспортом в состоянии опьянения, а 40 – были лишены прав или вообще не имели соответствующих документов. Таковы итоги профилактической акции «Мотоцикл», которая проводилась госавтоинспекторами с начала мая.

Сообщается, что всего проверили почти 260 водителей мототехники. 12 любителей двухколесного транспорта не использовали шлем и были привлечены к административной ответственности. 18 югорчан не зарегистрировали свои транспортные средства в установленном порядке. Около 40 байков поместили на штрафстоянку.