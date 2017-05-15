В столице Югры подвели итоги окружного первенства по спортивному туризму

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 17:22

В последний соревновательный день участникам предстояло не только показать свою физическую форму и техническую подготовленность, но и проявить самое важное качество туриста — взаимовыручку.

Фото: ugramegasport.ru

Групповые соревнования включали в себя несколько этапов, с которыми участникам уже посчастливилось столкнуться в предыдущие дни, но в этот раз препятствия необходимо было преодолеть сообща всей команде, состоящей из четырех человек.

Главными претендентами на победу среди участников второго класса у девушек считалась команда Ханты-Мансийска, участницы которой в связках заняли первое и третье места, у юношей — сборная Нижневартовска — с аналогичным результатом во втором соревновательном дне.

Несмотря на сложные погодные условия, прогнозы относительно победителей соревнований абсолютно совпали с итоговыми результатами. Среди участников третьего класса фаворитами и у девушек, и у юношей были представители Нягани, завоевавшие золотые медали в парной дисциплине. Главная спортивная вершина и в этот раз покорилась юношам из Нягани, но девушкам повторить свой успех не удалось. Лучшее время на дистанции показала женская сборная команды «Сияние Севера» из Урая.

Напомним, Открытое первенство округа по спортивному туризму среди юношей и девушек 14-15, 13 лет и моложе проходило на трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. В соревнованиях принимали участие более 70 спортсменов из пяти муниципальных образований автономного округа.