В Сургуте прошли окружные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд муниципальных образований Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 18:13

В состязании приняло участие шесть сильнейших команд - это спортсмены из Сургута, Лянтора, Нефтеюганска, Югорска, Нижневартовска и из п.Федоровский.

Фото: 86.mchs.gov.ru

В течение дня ребята показали себя в подъёме по штурмовой лестнице и в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. Каждая команда состояла из трех возрастных групп. Но, несмотря на разницу в возрасте все участники показали сплоченность, профессионализм и упорство.

Сами тренеры говорят, что самое сложное это преодолеть 100-метровую полосу препятствий, здесь необходимы и скорость, и ловкость, и выносливость, ведь предстоит преодолеть препятствие в виде забора, на бегу взять рукава и пройти с ними по буму, сцепить их между собой, потом присоединить один конец рукава к разветвлению и проложить рукавную линию, и если хоть на одном этапе допустишь ошибку, то остальных уже не догнать, рассказали в пресс-службе окружного МЧС.

Абсолютным победителем в своей возрастной категории стала Карина Тищенко - действующий Чемпион, она заняла первые места во всех соревнованиях. Так же на церемонии награждения ей вручили награду окружного конкурса «Спортивная элита-2016» в номинации лучших спортсменов по прикладным видам спорта.

Всех призеров наградили подарками, но главным достижением победителей стала возможность попробовать себя на уровне сборной округа, представляя Югру на соревнованиях с командами Уральского федерального округа.