Свыше 70 тысяч югорских школьников отдохнут в детских лагерях этим летом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 19:47

Из них больше 20 тысяч ребят отправятся за пределы региона. В основном они смогут оздоровиться в организациях Краснодарского края, республики Крым и Тюменской области.

Кроме того, юные югорчане поедут в Башкортостан, Татарстан, Адыгею, Пермский и Ставропольский края, Свердловскую, Новосибирскую, Челябинскую области, а также в Санкт-Петербург и Болгарию. В Югре же нынешним летом будут работать почти 570 организаций отдыха детей. Семь из них – загородные лагеря, а около 80 – палаточные.