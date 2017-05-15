В Ханты-Мансийске завершилось первенство округа по легкой атлетике

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 20:22

14 мая в Ханты-Мансийске стало последним соревновательным днем в программе чемпионата округа по легкой атлетике среди мужчин и женщин 1994 года и старше, а также первого этапа Кубка округа по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет, юношей и девушек 2000-2001 года рождения.

Фото: ugramegasport.ru

В последний день участники состязались в беге на различные дистанции и в тройном прыжке, за плечами у них уже были соревнования в толкании ядра, метании копья, прыжках в высоту и других легкоатлетических дисциплинах. По итогам этих соревнований формируется команда для дальнейших этапов Кубка округа.

По итогам соревнований очки, набранные участниками, шли в два общекомандных зачета — первенства округа в рамках XVII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры и первенства округа по легкой атлетике.

В общекомандном зачете первенства округа первое место заняла команда Сургута, а второе и третье места достались спортсменам из Югорска и Нижневартовска, соответственно.

Участники первенства округа в зачёт XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, из Нижневартовска защитили честь города, и поднялись на первую ступеньку пьедестала, набрав больше очков, чем участники из Сургута, занявшие второе место. Третье место в командном зачете первенства округа по легкой атлетике заняли спортсмены из Нягани.