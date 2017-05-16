НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургут начнут летать новые бразильские самолеты

16.05.2017 09:18

Авиакомпания S7 планирует закупить до конца года 17 самолетов Embraer 170-LR, которые будут обслуживать региональные рейсы.

Об этом сообщил генеральный директор S7. Он отметил, что самолеты будут использоваться на региональных рейсах, в сибирских и уральских регионах. Они будут летать в Ноябрьск, Сургут и Нижневартовск. Не менее семи Embraer 170-LR будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево.

Embraer 170-LR - самолет бразильского производства для линий малой и средней протяженности, способный перевозить до 78 пассажиров.

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