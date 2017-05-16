НОВОСТИ «СЕВЕРА»

III этап Всероссийских спортивных игр школьников завершился накануне в Югре

16.05.2017 09:39

«Президентские спортивные игры» проходили сразу в трех муниципальных образованиях автономного округа: Нефтеюганске, Сургуте и Югорске. 

Фото: ugramegasport.ru

В Нефтеюганске, где соревновались школьники 2000-2001 годов рождения,  в общем зачете по легкой атлетике первое место заняла команда Сургута, на втором месте команда Нижневартовска и замкнула тройку лидеров команда Нефтеюганска.

Во второй день участникам предстояло выявить лучших в плавании. В этом виде спорта команде города Нефтеюганска просто не было равных, одержав победу во всех трех эстафетах: 4 х 50 метров (девушки), 4 х 50 метров (юноши) и смешанной эстафете 4 х 50 метров (юноши и девушки), они безоговорочно завоевали первое общекомандное место, второе место заняла сборная города Нижневартовска и третье место досталось Сургуту.

Также школьники соревновались в настольном теннисе. Золото в этой дисциплине досталось сборной Сургута, второе место у команды Нижневартовска, а на третьем месте оказалась команда Нефтеюганска. В уличном баскетболе не было равных нижневартовским спортсменам.

Напомним, участие в состязаниях приняли более 300 человек. Победители соревнований отправятся защищать честь Югры на всероссийский этап в детский центр «Орленок». В этом году путевку получат спортсмены 2004-2005 годов рождения. 

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