Долг югорчан за ЖКУ сокращается

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 10:06

Правда, снижение происходит низкими темпами, сказал исполняющий обязанности губернатора округа Алексей Шипилов.

По данным на начало апреля общий долг населения достигал 4 миллиардов рублей. Больше чем по полмиллиарда накопили в Сургуте, Нижневартовске и Сургутском районе.

В окружном правительстве считают, что помощь в этом вопросе могут оказать общественные советы по вопросам ЖКХ в муниципалитетах. От их активности во многом зависит платежная дисциплина граждан. Где с югорчанами ведется постоянная разъяснительная работа и диалог, собираемость платежей выше, поясняет пресс-служба регионального правительства. Лучшей в этом направлении признана деятельность общественных советов Сургута и Нижневартовска. Она рекомендована для тиражирования в других муниципальных образованиях округа.