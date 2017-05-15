НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре стартовала акция «Сдай макулатуру – получи деловую литературу»

15.05.2017 16:13

В Ханты-Мансийске до 31 мая все желающие могут сдать от трех килограммов макулатуры и получить взамен электронный ключ к библиотеке. Эту акцию в Год экологии организовали Фонд поддержки предпринимательства Югры совместно с издательством «Манн, Иванов и Фербер».  

В пункт приема можно принести офисную бумагу, газеты, журналы, книги, рекламную полиграфию, картон, бумажные упаковки. В фондах библиотеки находятся более 500 изданий по бизнесу, маркетингу, личностному росту и саморазвитию. Все они будут доступны для участников акции, сообщает «Эконадзор». 

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