Открепительные удостоверения упразднят уже к сентябрьским выборам этого года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 11:20

На расширенном заседании рабочей группы, которую в режиме видеоселектора с региональными избиркомами провело руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК), обсуждался такой законопроект, передает Накануне.RU.

Фото: vbratske.ru

Взамен предлагается ввести так называемое "голосование по месту нахождения". Речь не идет о написании отдельного закона, новшества будут введены путем внесения поправок в федеральные законы об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах президента.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что речь идет об "отмене крепостного избирательного права", а затем подробно описал преимущества предлагаемого механизма с точки зрения привлечения к голосованию граждан, которые в силу удаленности от места регистрации не могут участвовать в выборах.

"Миллионы людей не участвуют в избирательных кампаниях, потому что не живут там, где прописаны. А для того, чтобы воспользоваться своим правом выбора, им приходится ехать за открепительным удостоверением, тратить время и деньги. Понятно, что абсолютное большинство этого не делают. Те нормы, которые мы уже рассмотрели, отменяют это крепостное избирательное право. Гражданину не надо никуда ехать, достаточно зайти в ближайшую территориальную избирательную комиссию – и он решит все свои вопросы, связанные с участием в выборах", - пояснил зампред ЦИК.

Законопроект предусматривает, что избиратели, которые во время выборов находятся не по месту регистрации, больше не должны будут получать открепительные для того, чтобы проголосовать. Достаточно подать заявление установленной формы в территориальную комиссию по месту пребывания. Далее через систему ГАС "Выборы" их исключат из списка по месту жительства и включат в список по месту пребывания.

Новшество касается выборов глав регионов, законодательных органов субъектов РФ и президента, но не затрагивает муниципальные. Весьма возможно (и скорее всего), уже в сентябре 2017 года, в Единый день голосования, эта схема будет применена.