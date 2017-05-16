НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В ночь на сегодня в Ханты-Мансийском районе ВАЗ съехал в кювет. Пострадали два человека

16.05.2017 11:42

Авария произошла в 03:30 на 136 километре автодороги «Югра». 

Фото: 86.mvd.ru

28-летний  водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием транспорта. В результате ДТП пассажиры 1979 и 1978 годов рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в приемный покой ОКБ г. Ханты-Мансийска.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2135 нарушений правил дорожного движения. 19 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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