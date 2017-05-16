Сургутские власти обсуждают идею введения платных парковок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 12:23

Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава Вадим Шувалов. Он отметил, что пока вводить платные парковки чиновники не собираются. Сейчас их только интересует мнение горожан.

Фото: kursktv.ru

Был проведен опрос, в котором на сегодняшний день приняли участие больше четырехсот сургутян. Им предлагалось ответить на вопросы не только о парковке, но и об эвакуации автомобилей. Так, разница между теми, кто против платных парковок, а таких 55%, и теми, кто «за» составила всего 10%. При этом автомобили есть почти у 94% опрошенных.

Сами сургутяне в комментариях акцентируют внимание Вадима Шувалова на проблемах городской застройки, из-за которых сложилась непростая ситуация с парковками. Они советуют «перестать строить 14-этажные дома в 30 метрах друг от друга», создать условия во дворах, чтобы «машины не ставили впритык, так что ни пожарная, ни скорая не могут проехать». Также звучало мнение о том, что нужно кардинально изменить систему общественного транспорта.

Напомним, в настоящее время, в Сургуте проходит акция «Чистый город», в рамках которой с городских улиц эвакуируют неправильно припаркованные автомобили. Подобную работу уже провели возле кардиодиспансера, а также на улицах 30 лет Победы, Студенческая, Музейная и Киртбая. Ближайшая массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей пройдет в эту пятницу.