Сурдлимпийский урок для подростков с нарушением слуха прошел в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 13:35

Его провели заслуженные мастера спорта по волейболу, готовящиеся принять участие в XXIII Дефлимпийских летних играх, Александр Дроздов и Максим Салмин.

Фото: csi-ugra.ru

Спортсмены поделились своими впечатлениями от участия в международных соревнованиях, показали награды и рассказали о роли спорта в их жизни.

Главная цель урока для школьников с нарушением слуха – привлечение их к активным занятиям физической культурой и спортом. Ребята с большим интересом рассматривали медали, которые принесли с собой спортсмены, задавали вопросы о спорте и возможностях занятий им в Сургуте.

В Югре продолжается акция, знакомящая школьников и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования с адаптивным спортом. Она приурочена к XXIII Сурдлимпийским играм, которые пройдут с 18 по 30 июля в турецком городе Самсуне.