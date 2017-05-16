НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Центр «Открытый регион» объявил конкурс фотографий «Я живу в Югре»

16.05.2017 15:19

 Конкурс посвящен 825-летию со дня возникновения первых княжеств на территории современного округа.

Фотографии принимаются до 10 июня 2017 года по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Для участия в конкурсе нужно прислать снимки любимых людей, мест, природы, уголков города. К работе нужно приложить краткое описание и контактные данные – фамилию, имя, отчество и телефон.

18 июня определится победитель конкурса – он будет определен интернет-голосованием. Автор лучшего снимка получит подарочный сертификат на фотосет. Учреждена также номинация «за оригинальность и креативность», победитель в которой также получит памятный подарок. Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: 36-00-37.

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