НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Лучшим неонатологом округа стал специалист из Урая

16.05.2017 16:48

В Югре завершился второй этап Всероссийского конкурса врачей. По итогам конкурса, лучшим неонатологом стала Таисья Балдина, врач отделения новорожденных БУ «Урайская городская клиническая больница».

Сама Таисья считает, что работа должна приносить врачу удовольствие, а спеиалисты, выполняющие благородную миссию врача, должны иметь терпение, быть доброжелательными и отзывчивыми. В 2016 году в Урае зафиксирован лучший результат по Югре – ни одной детской смерти среди первогодок, пишет АиФ-Югра.  

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