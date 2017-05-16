Почтовая навигация в Югре стартовала 5 мая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 18:08

Приход весеннего паводка отразился на доставке корреспонденции и отправлений по воде. Эта работа проводится в штатном режиме, рассказали в пресс-службе УФПС ХМАО.

Фото: russianpost.ru

Первыми почту получили жители посёлков и деревень Ханты-Мансийского района. Специалисты доставляют почту по понтонным переправам и с привлечением судов «Северречфлота». Исключение временно составил Октябрьский район. Туда в ближайшее время поплывёт собственный почтовый транспорт – теплоход «Связь – 9». Ещё один собственный почтовый катер «Корвет» скоро будет курсировать по деревням и посёлкам Ханты-Мансийского района.

Сообщается, что сотрудники расположенных в зоне риска почтовых отделений оснащены специальной одеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов и отправлений.

С работниками проведены инструктажи, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации при угрозе подтоплений. Для оперативного реагирования на ЧС филиал Почты России по Югре взаимодействует с региональными подразделениями МЧС России.