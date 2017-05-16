Победителями окружного конкурса «Профессиональное признание» стали нотариусы Сургута, Нижневартовска и Когалыма

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 18:13

В Югре огласили имена лучших нотариусов – победителей окружного профессионального конкурса «Профессиональное признание» по итогам 2016 года. Торжественное чествование призеров конкурса состоялось 14 мая в Ханты-Мансийске в рамках Общего собрания членов Нотариальной палаты Югры.

Лучшим нотариусом в номинации «Профессионал года» была признана Наталья Долгих из Сургута. Безусловным лидером в номинации «Активист года» признана нотариус Любовь Варгатюк из Нижневартовска. В номинации «Нотариальная контора года» лучшей признали контору нотариуса Елены Ждановой из Когалыма.