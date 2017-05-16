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Победителями окружного конкурса «Профессиональное признание» стали нотариусы Сургута, Нижневартовска и Когалыма

16.05.2017 18:13

 В Югре огласили имена лучших нотариусов – победителей окружного профессионального конкурса «Профессиональное признание» по итогам 2016 года. Торжественное чествование призеров конкурса состоялось 14 мая в Ханты-Мансийске в рамках Общего собрания членов Нотариальной палаты Югры. 

Лучшим нотариусом в номинации  «Профессионал года» была признана Наталья Долгих из Сургута. Безусловным лидером в номинации «Активист года» признана нотариус Любовь Варгатюк из Нижневартовска. В номинации «Нотариальная контора года» лучшей признали контору нотариуса  Елены Ждановой из Когалыма. 

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