НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Нягани пытался вскрыть банкомат, но сжег его

16.05.2017 16:23

 41-летний мужчина пошел на преступление, находясь в сложном финансовом положении. 

Он через окно проникнул в здание городской поликлиники, где и стоял банкомат, и стал вскрывать аппарат с помощью газо-режущего оборудования. Произошло возгорание. Как говорят в ОМВД России по г. Нягани в огне сгорели все деньги - 1 014 000 р. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал, бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления.

Однако злоумышленника быстро нашли. Мужчина находится под подпиской о невыезде. 

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