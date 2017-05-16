Житель Нягани пытался вскрыть банкомат, но сжег его

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 16:23

41-летний мужчина пошел на преступление, находясь в сложном финансовом положении.

Он через окно проникнул в здание городской поликлиники, где и стоял банкомат, и стал вскрывать аппарат с помощью газо-режущего оборудования. Произошло возгорание. Как говорят в ОМВД России по г. Нягани в огне сгорели все деньги - 1 014 000 р. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал, бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления.

Однако злоумышленника быстро нашли. Мужчина находится под подпиской о невыезде.