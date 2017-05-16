Югорчан предупреждают о сайтах-двойниках

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 16.05.2017 19:25
Они создаются под видом Интернет-страниц реально действующих организаций: банков, магазинов, государственных структур и т.д.
Фото: 86.mvd.ru
От их имени пользователям присылают на электронную почту и в аккаунты в социальных сетях сообщения или электронные письма со ссылкой или переадресацией на фальшивый сайт.
Как правило, это делают мошенники, которым нужны конфиденциальные данные граждан: логин и пароль, паспортные данные и данные банковской карты. С помощью этой информации злоумышленники получают доступ к личным «кабинетам» в Интернете и, соответственно, деньгам людей, рассказали в Расчётно-кассовом центре Сургута Центробанка России.
Чтобы защититься от фишинга («фишинг» переводится с английского языка как «рыбалка»), нужно изучить название и содержание сайта, никому не передавать свои личные данные и не вводить их на сайтах, вызывающих подозрения. Также югорчанам советуют не открывать сообщения от незнакомых адресатов, они могут содержать подозрительные ссылки и вредоносные программы.