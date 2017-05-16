К Международной экологической акции «Спасти и сохранить» присоединились радиолюбители

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.05.2017 20:21

Открытие акции состоится в Ханты-Мансийске 19 мая. В ее рамках проходит до 10 тысяч мероприятий, в том числе окружного, российского и международного уровней.

Фото: mngz.ru

Так, Международный молодежный экологический Форум «Одна планета – одно будущее!» объединит участников X Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» и XIII Молодежного экологического Форума «Сохраним цветущий мир Югры».

На участие заявились 45 представителей экологического движения региона, 19 – из 7 субъектов Российской Федерации, 14 – из стран Европы и СНГ. А также эксперты образовательных программ ЮНЕСКО из Москвы и Казани. Торжественное открытие экофорума состоится 29 мая в КТЦ «Югра-Классик». В течение 4 дней для молодых экологов будут работать образовательные модули, проведены квесты, мастер-классы, круглые столы, пленарные заседания, конкурс экологических проектов, а также культурные и спортивные мероприятия.

Новинкой юбилейной акции «Спасти и сохранить» стало сотрудничество с региональным отделением Союза радиолюбителей России по Югре. Радиолюбители откликнулись на предложение, уже получен специальный позывной R15UGRA.

«Разработано положение о днях активности радиолюбителей и дипломной программе «Спасти и сохранить» на русском и английском языках, сформирована площадка в сети Интернет. Карточка с описанием акции будет рассылаться радиолюбителям, которые в эти дни выйдут в эфир», - рассказал руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов.