НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Мегионец перевел мошенникам более 140 тысяч рублей

17.05.2017 08:40

59-летнему мужчине на телефон пришло сообщение о том, что перевод с его карты на сумму 19 000 рублей успешно завершен. 

Фото: 86.mvd.ru

Решив разобраться в ситуации, потерпевший перезвонил по номеру, указанному в SMS-уведомлении. На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником банка и подтвердил, что с карты произошло списание денег. Чтобы вернуть их обратно собеседник попросил пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий.

Следуя инструкциям, потерпевший произвел несколько операций по банковской карте, а когда проверил баланс, обнаружил списание денежных средств в сумме 141 000 рублей.

Аналогичным способом злоумышленники похитили деньги и у 57-летней жительницы Мегиона. Попытавшись вернуть якобы ошибочно снятые со счета деньги, пенсионерка перевела на счёт мошенников 28 тысяч рублей.

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