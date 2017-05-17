17 опорных образовательных центров для детей-инвалидов действуют в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.05.2017 09:36

Из них 7 работают на базе муниципальных общеобразовательных организаций - в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Белоярском, Сургутском и Советском районах.

Центры имеют необходимые условия, которые ориентированы на обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, а также на построение сети методической поддержки педагогов.

Ппроект «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» реализовывался с августа 2016 года. При его запуске ставились цели: увеличение доли детей-инвалидов, для которых в Югре будут созданы условия получения качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.