НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Революция, путешествия и здоровье – основные темы «ночи музеев» в Югре в этом году

17.05.2017 09:52

Многочисленные выставочные проекты, посвященные 100-летию Великой Октябрьской революции и рассказывающие не только об этом историческом событии, но и о его влиянии на историю и развитие нашего округа, будут представлены 20 мая практически во всех музеях региона. 

Фото: afisha.surguta.ru

Музеи Югры посвятили свои тематические площадки также объявленному в округе Году здоровья. Так, тайну «Формулы здоровья», помогавшей известным геологам, нефтяникам, первопроходцам преодолевать все трудности на пути освоения Западной Сибири, раскроет Музей геологии, нефти и газа, а радужнинский библиотечно-музейный центр и пыть-яхский Краеведческий экомузей расскажут о лекарственных растениях Югры и их целебных свойствах.

Помимо этого, ночных посетителей ждут разнообразные мастер-классы, игры и квесты, концерты, кинопоказы и литературные чтения.

Более подробную программу «ночи музеев» можно узнать на сайтах культурных учреждений. 

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