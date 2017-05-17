НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прием заявок на конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» продолжается

17.05.2017 11:06

Документы организаторы ждут до 10 июля. Участвовать  в муниципальном этапе  могут все желающие, говорят в Управлении культуры, туризма и спорта Сургутского района. 

В рамках конкурса планируется выбрать «Лучшего работника службы приема и размещения гостиницы», «Лучшего менеджера по въездному и внутреннему туризму», «Лучшего экскурсовода, гида-переводчика», а также «Лучшего специалиста службы эксплуатации номерного фонда».

Победители будут представлять Сургутский район на региональном этапе конкурса, который будет проходить в августе. Подробная информация по телефону - 529-038 или на сайте туристско-информационного центра Сургутского района в разделе «Новости».

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