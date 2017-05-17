НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Ханты-Мансийске иномарка сбила 13-летнего велосипедиста

17.05.2017 11:14

 Авария произошла накануне в 15:10. Дорогу юному велосипедисту не уступил 22-летний водитель автомобиля «Ниссан». В результате ДТП ребенок был травмирован. 

Фото: 86.mvd.ru

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2197 нарушений правил дорожного движения. 16 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования.

33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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