О правилах безопасного онлайн-шопинга рассказали югорчанам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.05.2017 14:58

Несколько советов дают в Расчётно-кассовом центре Сургута Уральского главного управления Центробанка.

Фото: 86.mvd.ru

Для начала необходимо завести отдельную карту и держать на ней небольшую сумму денег. При оплате товаров и услуг, как правило, нужно ввести код CVV2 (три цифры на обороте карты), но никогда и нигде в интернете не требуется заполнение PIN-кода карты. Такой запрос однозначно говорит о том, что вас пытаются обмануть мошенники.

Убедитесь, что соединение с сайтом происходит в защищенном режиме – в адресной строке браузера должен быть изображен значок закрытого замка. Это свидетельство того, что с вашими данными ничего не случится.

Не сохраняйте платёжные данные и пароли в мобильных устройствах: их можно потерять вместе с гаджетом или украсть с помощью вирусов. Если это всё-таки произошло, блокируйте и банковскую, и SIM-карты. И не стоит отправлять персональную информацию через незащищённые каналы — мессенджер или e-mail.