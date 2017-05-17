«ЮТэйр» запускает новые рейсы в рамках программы развития маршрутной сети на юге России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.05.2017 15:14

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Всего в весенне-летнем сезоне программа полетов «ЮТэйр» из регионов России на курорты Краснодарского края будет включать в себя 30 направлений. Из городов Югры можно будет улететь в Анапу, Геленджик, Краснодар и Сочи. Рейсы в Анапу из Сургута и Нижневартовска начнут выполняться с 31 мая, из Ханты-Мансийска — 1 июня.

Рейс «Сургут — Геленджик» запускают со 2 июня. В этот же день начнутся полеты из Нижневартовска в Краснодар и Сочи и из Сургута в Сочи. Из Ханты-Мансийска в Сочи самолетами «ЮТэйр» можно будет добраться уже 31 мая. Из Сургута в Краснодар первый лайнер отправится 6 июня. Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.