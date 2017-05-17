НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Около ста югорчан пострадали от укусов клещей

17.05.2017 16:30

Из них 20 детей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Для сравнения, в прошлом году общая цифра была в пять раз больше из-за ранней теплой весны. По данным на 11 мая, больше всего укушенных в Кондинском районе, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Пыть-Яхе. В Сургуте и районе пока таких случаев не зарегистрировано.  В черте населённого пункта от присасывания клеща пострадала почти половина югорчан. В лесу клещ напал на 23% жителей, на дачных участках – на 8%.

К слову, с начала года вакцинировано больше 50,6 тысяч человек. Выполнение плана составляет 25%. 

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