До 21 мая жители Югры могут узнать все о ВИЧ-инфекции по телефонам горячей линии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.05.2017 18:22

Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с этой болезнью, проводится фондом социально-культурных инициатив при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Граждане смогут получить ответы на вопросы о том, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается, где можно узнать свой ВИЧ-статус и другие, а также получить консультации по телефону в Сургуте - 8(3462) 246-077.