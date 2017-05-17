Югорчане могут решить проблемы с помощью проекта «Послушайте, доктор»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.05.2017 18:34

Его запустило Министерство здравоохранения России. Проект создан на площадке социальной сети «vk.com».

Фото: surgut-okb.ru

Любой желающий может разместить в группе свои видеообращения, снятые на мобильный телефон, задать интересующие вопросы или оставить свои комментарии относительно качества и условий оказания медицинской помощи. Адрес площадки «Послушайте, доктор. ХМАО» - https://vk.com/doctor_hmao.

Пилотный проект Минздрава России создан для того, чтобы оперативно решать проблемы, с которыми вы можете сталкиваться на всех этапах оказания медицинской помощи: в поликлиниках, больницах, на приеме у врача. Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в состав 10 пилотных регионов.