Первоклассник в Югре спас 8-летнего друга, провалившегося в канализационную шахту

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.05.2017 16:45

Ребенок, упавший в канализационную шахту в Кондинском районе, госпитализирован в местную больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, накануне двое первоклассников гуляли во дворе многоквартирного дома. Один из них, увидев металлический люк, разбежался и прыгнул на него. В этот момент крышка разломилась и мальчик провалился, упав с 8-метровой высоты.

"Второй подросток, не растерявшись, побежал во двор и стал звать на помощь взрослых. Только вовремя оказанная помощь спасла ребенку жизнь, поскольку в канализационной шахте стояла вода. Кроме того, над головой мальчика висел тяжелый металлический крюк от оторванного люка, который мог упасть на него в любой момент", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция по данному факту проводит проверку. В ходе нее будут оценены действия лиц, ответственных за техническое обслуживание территории, на которой произошло происшествие.