Около 10 тысяч югорских выпускников будут сдавать ЕГЭ в текущем году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 09:48

Первый экзамен пройдет 29 мая - будущие абитуриенты покажут свои знания по географии, информатике и ИКТ.

Фото: miasskiy.ru

Впрочем, по традиции, самым массовым среди ЕГЭ по выбору станет обществознание. Этот предмет школьники Югры выбирают для сдачи чаще всего. Экзамен ребятам предстоит преодолеть 5 июня.

Обязательные предметы для сдачи ЕГЭ в этом году те же, что и в прошлом: математика и русский язык. Математику школьники будут сдавать в два этапа: базовый – 31 мая и профильный – 2 июня. Русский язык назначен на 9 июня. До 1 июля ребята должны сдать все экзамены.

Впрочем, в дополнительный с 5 по 16 сентября период выпускники 2017 года получат шанс пересдать основные предметы, если по обоим получили неудовлетворительные результаты. Также в это время смогут сдать русский и математику базового уровня те, кто повторно получил неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день.