НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня Наталья Комарова работает в Сургуте

18.05.2017 09:54

Она выступила с приветственным словом  на окружной научно-практической конференции с международным участием «Всемирная Школа перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга» «Клинические рекомендации по профилактике и тактике ведения преждевременных родов». 

Через несколько минут губернатор Югры обсудит со специалистами «Клинические рекомендации по профилактике и тактике ведения преждевременных родов». Также в рамках визита состоится обсуждение проблематики родительских запретов на участие детей в социально-психологическом тестировании на употребление наркотиков. 

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