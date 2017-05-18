Сегодня Наталья Комарова работает в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 09:54

Она выступила с приветственным словом на окружной научно-практической конференции с международным участием «Всемирная Школа перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга» «Клинические рекомендации по профилактике и тактике ведения преждевременных родов».

Через несколько минут губернатор Югры обсудит со специалистами «Клинические рекомендации по профилактике и тактике ведения преждевременных родов». Также в рамках визита состоится обсуждение проблематики родительских запретов на участие детей в социально-психологическом тестировании на употребление наркотиков.