Одним «Читающим двором» в Сургуте станет больше

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 10:23

Праздник «Всей семьёй в библиотеку» состоится 20 мая в учреждении на пр. Комсомольском, 12. Он пройдет под слоганом «Мир освещается солнцем, а человек знанием» и станет третьим в ряду мероприятий проекта «Читающий двор».

Фото: ng72.ru

Праздничная программа начнется в 11 часов с работы открытого читального зала, в котором все желающие смогут принять участие в викторине и громких чтениях литературных произведений о семье. Далее кукольный театр «Сказочный теремок» Центральной детской библиотеки покажет юным зрителям спектакли «Крошка Ежик. Прогулка» и «Вслед за солнышком», созданные по произведениям Тамары Крюковой и Ольги Савиных.

Весь день будут проходить занимательные игры, конкурсы и викторины, мульпросмотры. В завершении мероприятия пройдут мастер-класс по изготовлению чашки в технике «айрис-фолдинг» и беседа о традициях семейного чаепития.