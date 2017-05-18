НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Одним «Читающим двором» в Сургуте станет больше

18.05.2017 10:23

Праздник «Всей семьёй в библиотеку» состоится 20 мая  в учреждении на пр. Комсомольском, 12. Он пройдет под слоганом  «Мир освещается солнцем, а человек знанием»  и станет третьим в ряду мероприятий проекта «Читающий двор». 

Фото: ng72.ru

Праздничная программа начнется в  11 часов  с работы открытого читального зала, в котором  все желающие смогут принять участие  в викторине и  громких чтениях литературных произведений о семье. Далее кукольный театр «Сказочный теремок» Центральной детской библиотеки  покажет юным зрителям спектакли «Крошка Ежик. Прогулка» и  «Вслед за солнышком», созданные по произведениям Тамары Крюковой и  Ольги Савиных.

Весь день будут проходить занимательные игры, конкурсы и викторины, мульпросмотры. В завершении мероприятия пройдут  мастер-класс по изготовлению чашки в технике «айрис-фолдинг» и беседа о традициях семейного чаепития.

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