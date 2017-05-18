Сегодня ранним утром в поселке под Сургутом сгорел жилой дом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 10:36

Огонь охватил двухэтажное здание в поселке Кедровом в половине шестого утра.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Приехавшие на тушение сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома более 40 человек. Помощь медиков, уточняет РИА «Новости», потребовалась троим жителям. Спустя полтора часа пожар удалось локализовать, а в 07:45 – ликвидировать.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники, 37 человек личного состава, рассказали в ведомстве. Выясняются причины ЧП. Местные власти решают вопрос о возможном расселении жильцов, оставшихся без крыши над головой.