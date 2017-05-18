Со дня образования первой приемной семьи в Сургуте прошло 10 лет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 11:03

С юбилейной датой горожан поздравил Вадим Шувалов. Торжественная встреча опекунов, попечителей и приемных семей прошла в Сургутской филармонии.

Фото: admsurgut.ru

За достойное воспитание детей и значительный вклад в решение вопросов социального сиротства отмечены 18 человек из 10 приемных семей. Среди них, Вера Акишина, воспитывающая 13 детей, 11 из которых – приемные, пятеро достигли совершеннолетия. Именно она, первая во всей Югре, взяла на воспитание ребенка.

За прошедшие годы инициатива получила массовую поддержку, и сегодня из 800 маленьких горожан, оставшихся без родительской опеки, чуть больше 240 живут в новых семьях, а еще около 560 ребят воспитываются опекунами на безвозмездной основе. Среди тех, кто нашел свой новый дом, есть и дети-инвалиды.