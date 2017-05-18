НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вчера днем в Нефтеюганском районе автоледи на «Рено Дастер» не пропустила большегруз

18.05.2017 11:29

 Это произошло на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут». 

Фото: 86.mvd.ru

21-летняя девушка не уступила автомобилю «Кенвор», который двигался по главной автодороге. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено Дастер» и ее пассажиры – 23-х лет, 21 года и годовалый малыш – получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че