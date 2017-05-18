Вчера днем в Нефтеюганском районе автоледи на «Рено Дастер» не пропустила большегруз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 11:29

Это произошло на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут».

Фото: 86.mvd.ru

21-летняя девушка не уступила автомобилю «Кенвор», который двигался по главной автодороге. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено Дастер» и ее пассажиры – 23-х лет, 21 года и годовалый малыш – получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.