В Нягани найдено тело девочки, пропавшей в ноябре 2016 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 13:14

Напомним, 8-летняя девочка проживала в районе вагон-городка «АТХ», расположенном на берегу реки Нягань-Юган.

Фото: classpic.ru

Днем, 3 ноября 2016 года она вышла погулять с собакой и не вернулась домой. Водолазы в течение нескольких недель продолжали поиски ребенка. После освобождения реки от льда поиски были возобновлены и 16 мая 2017 года тело девочки обнаружено на правом берегу реки Нягань-Юган, примерно в 500 метрах от Няганской ГРЭС.

В настоящее время следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Приоритетной версией по-прежнему является несчастный случай. Так, в день исчезновения девочка находилась в месте повышенной опасности – на обледеневшем водоеме в период ледостава. На реке Нягань-Юган на месте происшествия были обнаружены дорожки следов, характер которых указывает на то, что девочка гуляла по льду, при этом, следов, принадлежащих другим лицам, на указанном участке не было обнаружено, рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного продолжается.