Акция «Движение без опасности» проходит в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 13:27

Она проводится для того, чтобы предотвратить аварии с участием детей.

К слову, с начала года в городе произошло 17 таких ДТП. В них пострадали 17 ребят. В 15 случаях дети находились на улице без сопровождения взрослых. А в двух – именно несовершеннолетние стали виновниками аварий. По статистике сургутской ГИБДД, чаще всего юные горожане попадают в ДТП с 13 до 18 часов. Как правило, это ребята в возрасте 7-9 и 10-15 лет.

Водителей просят быть внимательными за рулем, особенно внутри дворовой территории. Часто маленького пешехода сложно заметить. Особенно, если он выходит из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.