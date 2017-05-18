НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Акция «Движение без опасности» проходит в Сургуте

18.05.2017 13:27

Она проводится для того, чтобы предотвратить аварии с участием детей. 

К слову, с начала года в городе произошло 17 таких ДТП. В них пострадали 17 ребят. В 15 случаях дети находились на улице без сопровождения взрослых. А в двух – именно несовершеннолетние стали виновниками аварий. По статистике сургутской ГИБДД, чаще всего юные горожане попадают в ДТП с 13 до 18 часов. Как правило, это ребята в возрасте 7-9 и 10-15 лет.

Водителей просят быть внимательными за рулем, особенно внутри дворовой территории. Часто маленького пешехода сложно заметить. Особенно, если он выходит из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.

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