Состояние трех пострадавших во время пожара в Кедровом оценивается как средней тяжести

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 13:44

Сейчас они находятся в Сургутской травматологии. Жизни сургутян ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Еще восемь человек, среди которых три школьника, получили амбулаторную помощь, в том числе связанную со стрессом от пожара.

Напомним, в половине шестого утра в поселке Кедровом загорелся двухэтажный жилой дом. Более 40 человек были эвакуированы. Справится с огнем удалось за два часа. Здание сгорело полностью.

Наталья Комарова и Вадим Шувалов взяли ситуацию в Сургуте на контроль. Глава города рассказал губернатору о мерах, принятых по расселению пострадавших, а также об усилении профилактической работы для предотвращения подобных возгораний.