НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Состояние трех пострадавших во время пожара в Кедровом оценивается как средней тяжести

18.05.2017 13:44

Сейчас они находятся в Сургутской травматологии. Жизни сургутян ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Еще восемь человек, среди которых три школьника, получили амбулаторную помощь, в том числе связанную со стрессом от пожара.

Напомним, в половине шестого утра в поселке Кедровом загорелся двухэтажный жилой дом. Более 40 человек были эвакуированы. Справится с огнем удалось за два часа. Здание сгорело полностью.

Наталья Комарова и Вадим Шувалов взяли ситуацию в Сургуте на контроль. Глава города рассказал губернатору о мерах, принятых по расселению пострадавших, а также об усилении профилактической работы для предотвращения подобных возгораний. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че