НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Первые акарицидные обработки уже проводятся в Сургуте

18.05.2017 15:19

 Они продятся неделю. Работами в лесных массивах и местах массового отдыха займутся специалисты ООО «РосБиоТех».

Фото: newsanatory.ru

Так, 19 мая обрабатывать будут сквер «Площадь Советов», земельный участок под сквер в 8 микрорайоне, сквер по улице 30 лет Победы, по ул. Толстого и в микрорайоне Железнодорожников. На 27 мая планируется провести эти работы в парке «За Саймой» и «Ботаническом саду», а также на территории закрытого Саймовского кладбища.

Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, сургутянам рекомендуют в течение трех дней с момента начала работ не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения, также запрещен сбор дикоросов. 

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