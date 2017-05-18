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Турист из Сургута при невыясненных обстоятельствах впал в кому в Турции

18.05.2017 15:24

Иван Цивка, сотрудник Сургутского спасательного центра, находясь на отдыхе, получил черепно-мозговую травму. 

Каким образом была получена травма, сейчас неизвестно. Мужчина находится в госпитале Анталии, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает «Сургутская трибуна».

К слову, коллеги пострадавшего сургутянина объявили о сборе средств на лечение и реабилитацию Ивана, так как страховая компания посчитала случай не страховым. Всю интересующую информацию можно получить по номеру телефона: 8 (3462) 26-21-15, оперативный дежурный МКУ "Сургутский спасательный центр".

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