НОВОСТИ «СЕВЕРА»

5-летний житель Радужного получил тяжелую травму в детском саду

18.05.2017 15:40

 Это произошло утром 17 мая во время прогулки. Ребенок сорвался со спортивного снаряда для лазания и получил тяжкую травму с повреждением внутренних органов. 

Фото: tv7.md

По данному факту следственным отделом по городу Радужный возбуждено уголовное дело. Имело место  «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

«Следствие планирует ответить на вопросы: являлось ли оборудование, с которого упал ребенок, безопасным для использования малолетними детьми и как в учреждении была организована работа по предотвращению получения травм воспитанниками детского сада во время игр на спортивных снарядах», - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты обещают дать правовую оценку  действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории учреждения.

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