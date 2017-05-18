НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Банк России с 2018 года планирует увеличить до двух недель действующий на рынке страхования пятидневный «период охлаждения»
- 18.05.2017 17:09
Это позволит без потерь отказаться от ненужной страховки, сообщает пресс-служба ЦБ.
Фото: pda.top.rbc.ru
«14 дней — универсальный, нормативно установленный срок в целях защиты прав потребителей. В частности, именно такой срок определен в законодательстве для досрочного возврата суммы потребительского кредита (займа) и возврата товара», — отмечается в сообщении.
Нововведение призвано повысить уровень защиты прав и законных интересов страхователей, а также снизить негативные последствия от недобросовестного поведения страховщиков по навязыванию дополнительных услуг, подчеркивают в регуляторе. В настоящий момент россияне пока могут отказываться от навязанной страховки в течении пяти дней.