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Лучшая медицинская сестра Югры живет и работает в Сургуте

18.05.2017 17:57

Татьяна Латыпова, медицинская сестра БУ «Сургутской окружной клинической больницы», по итогам окружных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года стала лучшей медицинской сестрой Югры. 

Фото: Депздрав ХМАО

В восьми номинациях, объявленных Минздравом РФ, на окружном этапе приняли участие более 70-ти человек со всех территорий округа. Номинация «Лучшая медицинская сестра»  оказалась самой многочисленной. В ней было представлено 25 конкурсных работ.

На первом окружном этапе, конкурсная комиссия отобрала три лучшие работы, а на втором этапе, –  членам жюри пришлось выбирать лучшего из лучших. Татьяна Евгеньевна со всеми заданиями справилась на отлично, и набрала самое большое количество баллов. Она будет представлять Югру на третьем этапе Всероссийского конкурса. 

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