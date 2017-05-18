В Нижневартовске завершился волейбольный турнир

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.05.2017 20:14

Первое место на пьедестале почёта заняла новосибирская команда «Локомотив ЦИВС». В упорном финальном поединке железнодорожники обыграли московское «Динамо Олимп» 3:2.

Напомним, в турнире участвовали молодёжные составы команд российской Суперлиги. Однако от этого соревнования менее зрелищными не стали. В течение недели на площадку выходили игроки, которые имеют опыт выступления за юношескую и молодёжную сборные России.

Нижневартовский «Университет» неудачно начал турнир. Однако в последние дни Кубка команда взяла своё: выиграла две встречи и заняла пятое место. Капитан «Университета» Юрий Цепков был признан лучшим блокирующим турнира. Победители – «Локомотив ЦИВС» получили сразу два трофея – Кубок губернатора Югры и Кубок молодёжной лиги.