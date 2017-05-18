НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Нижневартовске завершился волейбольный турнир

18.05.2017 20:14

Первое место на пьедестале почёта заняла новосибирская команда «Локомотив ЦИВС». В упорном финальном поединке железнодорожники обыграли московское «Динамо Олимп» 3:2. 

Напомним, в турнире участвовали молодёжные составы команд российской Суперлиги. Однако от этого соревнования менее зрелищными не стали. В течение недели на площадку выходили игроки, которые имеют опыт выступления за юношескую и молодёжную сборные России.

Нижневартовский «Университет» неудачно начал турнир. Однако в последние дни Кубка команда взяла своё: выиграла две встречи и заняла пятое место. Капитан «Университета» Юрий Цепков был признан лучшим блокирующим турнира. Победители – «Локомотив ЦИВС» получили сразу два трофея – Кубок губернатора Югры и Кубок молодёжной лиги.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че