Каждый четвертый югорчанин предпочитает работать удаленно

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 09:37

24% соискателей на сайте hh.ru из Ханты-Мансийского округа предпочли бы работать удаленно и получать меньше, чем работать в офисе за большие деньги.

Фото: team-market.ru

Почти две трети работодателей взаимодействуют со штатными сотрудниками, которые сидят не в офисе. Сотрудник получает ценное ощущение свободы, компания — возможность работать с лучшими специалистами из любой точки планеты и экономить на аренде. При этом с работой не из офиса сталкивались 26% респондентов.

Служба исследований HeadHunter добавляет, что вознаграждение удаленных сотрудников вполне устраивает. Только 7% соискателей пожаловались на меньшую, чем обычно, оплату труда.

К слову, чаще всего по «удаленке» работают специалисты из ИТ-сферы, HR, продаж. Меньше всего их среди юристов.