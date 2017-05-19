НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каждый четвертый югорчанин предпочитает работать удаленно

19.05.2017 09:37

 24% соискателей на сайте hh.ru из Ханты-Мансийского округа предпочли бы работать удаленно и получать меньше, чем работать в офисе за большие деньги.

Фото: team-market.ru

Почти две трети работодателей взаимодействуют  со штатными сотрудниками, которые сидят не в офисе. Сотрудник получает ценное ощущение свободы, компания — возможность работать с лучшими специалистами из любой точки планеты и экономить на аренде. При этом с работой не из офиса сталкивались 26% респондентов.

Служба исследований HeadHunter добавляет, что вознаграждение удаленных сотрудников вполне устраивает. Только 7% соискателей пожаловались на меньшую, чем обычно, оплату труда.

К слову, чаще всего по «удаленке» работают специалисты из ИТ-сферы, HR, продаж. Меньше всего их среди юристов.

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