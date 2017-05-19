НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жителя Сургута обокрали в раздевалке флюорографического кабинета

19.05.2017 10:08

 Злоумышленник вытащил 16 тысяч рублей из барсетки, оставленной в комнате, перед прохождением процедуры. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции с применением системы «Безопасный город» был установлен и задержан подозреваемый – 32-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи и мошенничества.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленника избрана  мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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