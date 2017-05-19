Жителя Сургута обокрали в раздевалке флюорографического кабинета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 10:08

Злоумышленник вытащил 16 тысяч рублей из барсетки, оставленной в комнате, перед прохождением процедуры.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции с применением системы «Безопасный город» был установлен и задержан подозреваемый – 32-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи и мошенничества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.