В результате пожара в поселке Кедровый за помощью обратились 11 человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 10:28

Трое госпитализированы в Сургутскую травматологию с травмами различной степени тяжести. Позже в больницу попала еще одна женщина.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Шесть человек, среди которых три школьника, получили амбулаторную помощь. Двоим пострадавшим поставили диагноз «стресс». Большинство жителей сгоревшего дома сейчас находятся у родственников или знакомых. Три семьи поселили в гостиницу «Кедр».

Сургутянам оказана вся необходимая помощь, рассказали в пресс-службе городской администрации. К ситуации подключены федеральные органы, чтобы пострадавшие быстрее получили необходимые справки для восстановления документов. По словам Вадима Шувалова, сейчас подыскиваются жилые помещения, в которые временно переселят пострадавших от пожара.

Напомним, ЧП произошло 18 мая около 6 утра в поселке Кедровый-2. Здание выгорело полностью. В жилом двухэтажном доме проживало 19 семей – это 44 человека.