НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В результате пожара в поселке Кедровый за помощью обратились 11 человек

19.05.2017 10:28

 Трое госпитализированы в Сургутскую травматологию с травмами различной степени тяжести. Позже в больницу попала еще одна женщина. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Шесть человек, среди которых три школьника, получили амбулаторную помощь. Двоим пострадавшим поставили диагноз «стресс».  Большинство жителей сгоревшего дома сейчас находятся у родственников или знакомых. Три семьи поселили в гостиницу «Кедр».

Сургутянам оказана вся необходимая помощь, рассказали в пресс-службе городской администрации. К ситуации подключены федеральные органы, чтобы пострадавшие быстрее получили  необходимые справки для восстановления документов. По словам Вадима Шувалова, сейчас подыскиваются жилые помещения, в которые временно переселят пострадавших от пожара.

Напомним, ЧП произошло 18 мая около 6 утра в поселке Кедровый-2. Здание выгорело полностью. В жилом двухэтажном доме проживало 19 семей – это 44 человека. 

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