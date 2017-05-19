Наталья Комарова вместе с сургутской молодежью прошла антинаркотический тест

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 11:04

Акция состоялась в школе №19 накануне.

Фото: admhmao.ru

Вместе с губернатором на вопросы анкеты отвечали представители сферы образования, медицины, родители, студенты, школьники и волонтеры. Всего в опросе приняли участие больше 60 человек.

Тестирование, которое заняло около сорока минут, проходило в электронной форме. Специальный программный продукт был разработан в прошлом году для упрощения этой процедуры. Она рассчитана на обучающихся от 14 до 18 лет. Анкетирование является анонимным. Тест на склонность к наркомании состоит из 81 вопроса. По результатам ответов психологи составляют портрет ребенка, и если видят опасения в отношениях с родителями, сверстниками и связь подростка с неблагонадежной компанией, то начинают бить тревогу.

Добавим, порядка 14% учащихся в этом учебном году отказались от прохождения таких тестов. Годом ранее эта цифра была еще больше – почти 21%.

Напомним, согласие дают либо сами школьники от 15 лет, либо их родители. Одной из главных причин отказа от прохождения социально-психологического тестирования является страх нарушения конфиденциальности.